由於全球主要金屬消費國美國和中國，公佈製造業數據疲弱不如預期，引發需求的擔憂，致倫敦(LME)周一銅價由升轉跌，但美元走弱，加上全球主要生產國智利罷工危機而限制了跌幅。

分析師表示，主要消費國美國7月製造業活動增長連續第2個月放緩，而中國7月製造業活動擴張速度更是創17個月以來最慢，在需求疲軟擔憂下，拖累銅價下跌。但美元走跌觸及上周的一個月低位，使得以美元計價的金屬價格更便宜，因此限制銅價的跌幅。

終場周一(8/2)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲181美元，報每公噸34,830美元；期鎳下跌36美元，報每公噸19,516美元；期鋅下跌23.5美元，報每公噸3,050.5美元；期鋁上漲25美元，報每公噸2,615美元；期銅下跌27.5美元，報每公噸9,700.5美元；期鉛上漲20美元，報每公噸2,402美元。(商品行情網)