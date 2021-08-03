美股消息面：

1.美國商務部公布，美國6月建築支出增加0.1%，小於市場預期的成長0.4%。5月建築支出由減少0.3%修正為跌0.2%。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，7月製造業指數為59.5，較6月的60.6下滑，並落後經濟學家預期的61。製造業新訂單分項指數跌至64.9，就業分項指數升至52.9。

3.IHS Markit美國7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為63.4，高於初值63.1和6月終值62.1，再創新高。

4.中國製造業數據意外疲弱、中東產油國原油出口增加，以及Delta變種病毒肆虐，導致全球原油主要消費國中國和美國的疫情持續升高，周一國際油價崩跌逾3%，紐約期油收跌2.69美元或3.64%，為每桶71.26美元，盤中一度跌4.5%。倫敦布蘭特期油收跌2.52美元或3.3%，為每桶72.89美元。

5.美國製造業數據連續第二個月下滑，以及投資人觀望美國本周公布的非農就業報告，以尋找聯準會未來政策動向的線索，周一美元小跌，尾盤跌幅不到0.1%，報92.058。

6.全球疫情惡化帶動避險情緒升溫，以及受惠於美元與美國公債殖利率下滑，周一國際金價小漲，紐約期金收漲5美元或0.3%，報每盎司1822.2美元。