繼首個生物相似藥產品TX01之後，泰福-KY(6541)在美國時間8月2日正式向美FDA遞送公司第二個發展中的生物相似藥產品TX05(原廠參考藥Herceptin)的藥證申請。這是泰福向美FDA遞送的第二張藥證申請。

泰福生物相似藥產品TX05，主要是乳癌治療用藥，其三期臨床試驗於今年二月解盲成功，也因為試驗結果極佳，獲選在今年九月於線上舉行的國際重量級醫學專業組織-歐洲腫瘤醫學會ESMO中發表。

對於目前已經有兩張藥證送入美國FDA審查，泰福說，由於先前有了TX01申請藥證的經驗，對於TX05的藥證申請，泰福生技公司充滿信心，也表示會配合FDA的所有需求，以協助FDA在審理藥證申請的過程中獲得其所需之資料，讓藥證審理過程更流暢。若一切順利，預計明年第三季可取得藥證。

照IQVIA數據顯示，Herceptin美國市場2020年銷售額約為23億美元。