小米集團宣布，登上2021年度《財富》世界500強榜單(Fortune Global 500)的第338位，已連續三年進入該榜單，更較去年排名大幅上升了84名，是榜單中「全球互聯網和零售行業進步最快的500強企業」。

《財富》認為，小米集團排名較去年上升84位，是中美互聯網大公司中躍升幅度最大的一家。根據Canalys的資料，今年第二季度，小米手機銷量超越蘋果，首次晉升全球第二大智慧型手機製造商，今年3月小米還宣布進軍智慧電動汽車市場。

根據財報顯示，2020年小米集團全年營收人民幣2,459億元，相較2019年大幅提升19.4%。今年小米營收和利潤均呈現爆發式增長，第一季度總營收達人民幣769億元，年增長54.7%；經調整淨利潤人民幣61億元，年增長163.8%。

同時，小米手機的全球市占率不斷攀升，Canalys發佈第二季度全球智慧手機出貨量排名，小米憑藉17%的份額超越蘋果首次躋身全球第二，年高速增長83%。除全球範圍內的高速增長，小米在大陸市場也有可觀的成長空間，根據IDC公布的2021第二季度大陸市場資料，小米手機市場占有率提升至17.2%，出貨量年增長47%，在各家廠商中年增加速度最快。

根據小米集團2021年第一季度財報，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在多個國家和地區穩居市場第一位。小米之家在大陸市場線上下融合的先進管道模式已經取得階段性成功，截止今年4月底開店5500家，2021年將覆蓋所有縣城，並進入鄉鎮市場。

值得注意的是，除了智慧型手機和智慧製造，小米還積極布局了智慧電動汽車，宣布成立全資的智慧電動汽車子公司，由雷軍親自帶隊，預計十年內投入100億美元，首期投入100億人民幣。