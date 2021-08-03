所謂入境隨俗，就是到一個地方就順隨當地的風俗習慣行事，尤其是到國外旅行時，看到與自己國家不同風情習俗時一方面覺得有趣，另一方面也有難以習慣的時候吧！御飯糰是道極簡單樸素的日常料理，卻是日本人自古以來讓脾胃及心靈都充滿能量的食物，而在台灣的便利商店也隨處都買得到，但對於外國人來說卻是道陌生美食...

anastasure IG(圖／JKF提供)

@anastasure(圖／JKF提供)

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32 歲的 Anastasia Bucsis 是加拿大前速滑運動員，退役後轉職為加拿大廣播公司 (CBC) 播報員日前進駐日本報導奧運賽事，卻因為「不會開御飯糰」上推特向日本網友求救！

Anastasia Bucsis 表示每次來日本都一定要吃御飯糰，但搞不懂為什麼自己總是會把外層的海苔撕破，想要完整呈現美味的御飯糰怎麼這麼難～逗趣錄下了自己打開御飯糰的影片，並回應：「上面有明確的使用標示，但我實在太沒用了。我在這裡展現給大家看我的撕法，請大家告訴我自己是哪一個步驟做錯了。」，還貼心打上日文 「助けてください」希望日本網友們都替她解惑！

@anastasure(圖／JKF提供)

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各位有發現台灣的御飯糰包裝上都會標示數字 1.2.3，清楚告訴大家撕開邊角的順序及方向，而 Anastasia Bucsis 手中這款御飯糰的教學圖藏在底部，也許是沒有讀懂步驟教學，才會鬧出海苔一直破的窘境。

這篇貼文很快地獲得數萬網友轉發和留言，有的人附上解說圖，甚至親手畫出正確撕開包裝的方向，也有日本網友推薦下方這種細捲壽司，對於外國人來說更好打開。好在最後 Anastasia Bucsis 終於成功不撕破海苔，開心分享自己大口吃御飯糰的照片。

@anastasure(圖／JKF提供)

(本文由 JKF 提供)