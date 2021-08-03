台灣羽球國手王齊麟和李洋，擊敗大陸雙塔奪下奧運金牌，立刻圈粉無數，由於兩人私下可愛互動，更被網友封為「麟洋CP」，日前，設計師江孟芝在臉書PO出自製的「麟洋CP圖」，卻被抓包尚未取得圖片授權，就直接進行描圖，引發諸多網友留言砲轟，讓她緊急說明事件始末。

江孟芝在臉書曬出自製的「麟洋CP」圖，表示奪下羽球奧運首金，讓她心情相當激動，便放下手邊工作，不眠不休畫了這張，強調：「畫到手快抽筋，但是很值得！好久沒有這麼熱血」，不過卻被網友在《靠北設計師》爆料，指出她提到圖片購買自GettyImages，但此顯示圖像為「無許可授權」，意指本照片涉及肖像，需另取得授權，此外，她購買此照片非用於報導，並有印製海報意圖，得跟專人聯繫報價，但羽球男雙是週五晚上七點多打，江孟芝在週六下午PO文，兩個時間點皆非此圖像公司上班時間。

此外，網友指出對照浮水印位置，李洋T恤logo跟王齊麟領子恰好都變色，而且江孟芝設計的圖上有塊明確色塊斷層，剛好在浮水印裡外交接處，基本上會做成這樣的圖，不外乎是直接抓有浮水印的照片，不然就是直接用軟體描圖，接著強調：「江孟芝我對你致上十二萬分的失望」，引起網友議論。

對此，江孟芝表示浮水印是在用Photoshop測試時留下，測試完成後便購買版權，更曬出收據證實句句屬實，對於未修正圖片留下浮水印導致誤解，她對於自己疏失先行道歉，接著表示製作時就無販售意圖，會詢問「有人會想要這張海報嗎？」也是希望公開給大家自行收藏，最後強調「希望大家能把注意力多多上放在選手上，繼續為他們加油」，希望就此滅火止血。