一名年近6旬的張姓男子，因黃姓妻子常酗酒，酒後不但當著兒子的面罵他「你是穿裙子的啦！」，甚至把公公的遺照藏起來，還羞辱重病的婆婆，因兩人感情早已惡化、分居10多年，於去年訴請離婚，一審也判准，黃女不服上訴，但兒女出庭時做出對她不利的證詞，台中高分院二審仍判准離婚。

據了解，張男與妻子結婚30多年，育有2子1女，但因妻子常常喝完酒發酒瘋，拿東西丟擲砸毀家中物品，甚至堆滿雜物，把家裡弄得凌亂不堪，且辱罵他「你不是男子漢，是穿裙子的」，且長年對公婆不敬，不僅把公公的遺照藏起來，還羞辱罹患生病的婆婆，因兩人早已無感情，分居10多年都無往來，形同陌路，因而於去年訴請離婚，但妻子擔心沒房子住，始終不肯離婚。

張妻則反駁指控，家裡凌亂是因為長子要結婚，裝潢無法整理，且長子女友也贊她與丈夫應該離婚，她才會氣得對兒子是「招贅」，並反控丈夫長期到大陸工作，返台後又搬出去住，不給她生活費，也不願溝通，她只有靠資源回收維生，不願離婚。

彰化地院一審認為，兩人分居已久，婚姻狀態難以回復，且無任何轉好的跡象，因此判准離婚。張妻不服提上訴，由於張妻的兒女二審對母親做出不利證詞，台中高分院仍判准離婚，可上訴三審。

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