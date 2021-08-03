被動元件大廠上半年獲利亮眼，國巨（2327）、禾伸堂（3026）上半年獲利直逼2020年全年獲利，由於第三季景氣能見度仍佳，國巨除息第二個交易日100％填息，盤中衝至560元完全填息價位。

國巨日前公告第二季獲利自結數，第二季毛利率、營益率雙率雙升，累計上半年大賺113.5億元，年增101％，已經逼近去年全年的130億元，上半年賺逾二個股本，達22.98元。

國巨目前被動元件營收占比達85％，高於村田的三成多，也高於三星電機的47-48％，今年底換股合併電感廠奇力新（2456）之後，加入電感、磁性材料事業，國巨的被動元件營收比重可望朝90％邁進，成為純度最高的被動元件大廠。

繼馬來西亞無限期封城之後，菲律賓也因疫情嚴峻，馬尼拉將自2日開始，啟動為期二周的封城，市場聯想，國巨在全球各地均有工廠，各類被動元件產能較不受疫情衝擊，進一步有轉單的想像空間，國巨對此表示，會盡力滿足客戶的需求，相信轉單只是短期效應。