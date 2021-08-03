台股8月旗開得勝，加權指數2日大漲255點，外資買超245.7億元是大功臣，而自營商也買超36.56億元，惟投信小幅調節8億元，三大法人合計買超274.28億元，買超前十大個股也不一，但旺宏（2337）、中鋼（2002）都雀屏中選；另有包括強茂（2481）、台泥（1101）、富采（3714）、榮剛（5009）也有部分著墨，三大法人買超都在百張以上。

外資2日買超前十大個股，依序為旺宏、群創、華邦電、友達、中鋼、中信金、彩晶、玉山金、長榮、鴻海，買超11484～37378張不等；投信2日買超前十大個股，依序為欣銓、中鋼、明基材、強茂、聯詠、敦泰、旺宏、旺矽、捷敏-KY、金麗科，買超610～3790張不等；自營商2日買超前十大個股，依序為友達、群創、長榮、旺宏、陽明、榮剛、華航、大成鋼、台積電、中鋼，買超1320～4579張。