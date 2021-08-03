2020東京奧運開幕至今，中華台北隊已勇奪2金、4銀、4銅共10面獎牌，創下台灣在奧運史上最佳成績。個性溫暖的台灣第一名模林志玲雖然2年前嫁到日本，但也不忘送上禮物替中華台北隊選手打氣，王齊麟、李智凱和戴資穎驚喜的在IG開箱，一窺志玲姐姐暖心又善良的一面。

「麟洋配、聖筊組合」之一的羽球好手王齊麟昨（2日）在IG限時動態曝光林志玲獻給自己的精緻禮物，畫面中信紙旁擺著一幅白色的掛旗，上面的圖案是一黑、一紅的立體金魚，在日本具有好運、繁榮、尊貴、幸福等正面意義，旁邊還有綠色水草，十分可愛。除此之外，林志玲親自用毛筆寫下：「致齊麟」並在下方簽名，最後壓上「2021 Tokyo」作紀念，如此貼心又富有涵義的禮物，讓王齊麟感動不已，大呼：「謝謝志玲姐姐的鼓勵。」同時附上三個頭冒愛心的表情貼圖。

除了王齊麟，以高難度的湯瑪士迴旋勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱也收到林志玲的貼心好禮，2日在IG貼上與禮物的自拍照，高興的寫道：「謝謝來自志玲姐姐的愛心，在賽前收到這麼棒的祝福，真的讓我能量大增，才能順利的完賽，謝謝志玲姐姐的鼓勵與祝福。」

另外，在羽球女單金牌戰摘銀的戴資穎、射箭男團之一鄧宇成、旅美高球好手徐薇淩等運動員都有獲得林志玲的祝福禮物，戴資穎在IG秀出親筆信，雀躍的表示：「是志玲姐姐送來的禮物，謝謝志玲姐姐」。