行政院擬發「振興五倍券」，近日傳相關規劃已出爐，將採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，最快9月推出。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，他相當認同中廣董事長趙少康提出的「戰鬥藍」概念，他認為民進黨政府強推五倍券顯然「心中有鬼」，此時正是在野黨守護人民的時刻，故他呼籲戰鬥藍們「行動！行動！行動！」

楊植斗日前在臉書發文表示，政治人物關心體育賽事無可厚非，但千萬別拿奧運當藉口，把其它正事拋在腦後，甚至混水摸魚，將爛政策趁機偷渡。發放振興券，就是一個例子。許多人過得苦哈哈，民進黨卻硬要發放紙本振興券。老實說，民進黨的政治誠信早已破產，愈護航振興券，愈顯得心中有鬼，是不是想趁機海撈一筆？

楊植斗坦言：「此際，正是在野黨守護人民的時刻。」楊指出，趙少康最近提出的「戰鬥藍」他很認同，但除了論述之外，具體的行動更重要，未來這些「戰鬥藍」要如何整合？如何爭取民眾支持？考驗著在野黨的智慧。楊植斗強調：「行動！行動！行動！才是社會前進的源動力。」