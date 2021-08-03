「抗疫女神」賈永婕日前送大女兒「安安」到桃園機場，展開赴美國唸書的啟程，為人母的賈永婕不捨女兒離開家鄉，直接在機場大暴哭，不過當安安抵達當地打電話回家時，卻表示忘記帶每晚要戴的塑型片，讓賈永婕瞬間傻眼，她還誇張直呼：「救命啊 救命啊 我需要呼吸神器」。

賈永婕前天送機時才難過大噴淚，沒想到賈永婕昨晚一接到女兒電話就快氣炸，原來是安安在電話中提到，她忘記帶每天晚上要戴的塑型片「她帶了所有的眼藥水（我被狗仔拍到去眼鏡行就是去幫她訂藥水）唯獨忘了帶塑型片 我的媽啊！」

賈永婕還崩潰說：「明明我已經幫她求各路的護身符，行天宮、大甲媽祖、慈濟...」，而當兒子看到安安的書桌有些凌亂，還向賈永婕說：「媽媽你叫她飛回來整理！」讓賈永婕無奈嘆：「現在我想飛去K她」，母女互動逗樂網友，還有人幽默說，這下爸爸王兆杰有理由飛去美國找女兒了，而人在美國的陶晶瑩則現身留言：「我可以幫忙喔」，也讓網驚呼是神支援。

其實賈永婕對於送女兒的心情相當複雜，她一方面開心安安已長大，但為人父母的她，不免又擔心孩子離開身邊，賈永婕也感性透露心聲：「可是我其實真的很替她開心，要出國唸書了，開心啊！脫離煩人的爸媽⋯大學生耶！多麽青春無敵的歲月！我很羨慕啊」。