中嘉寬頻自經營易主以來持續高額投資建設網路、優化寬頻品質成效彰顯，第二季寬頻用戶增長數創下歷年新高紀錄，較去年同期成長12%，遠高於NCC所公布之全市場固網寬頻增幅。

中嘉第二季淨新增營收亦同步創下新高紀錄，近日寬頻平均下載網速在基隆、台南、高雄、新北與桃園等五大都會地區，更獲得國際指標測速單位Ookla認證為該區域網速第一，成績亮眼。

中嘉寬頻2020年宣示轉型，全面更新品牌識別、改裝門市，強化服務人員訓練、大幅提升用戶體驗，一掃有線電視本土陳舊形象，今年上半年中嘉更獲得國際權威測速單位Ookla旗下Speedtest認證，在基隆、新北、桃園、台南、高雄等五大地區的寬頻網路下載網速業界第一，台北市則僅次於中華電(2412)。

中嘉行銷副總顧景琪表示，過往中嘉是一個誠懇踏實做事卻不擅長表達自我的品牌，然而數字的成長反映出消費者的需求以及對中嘉品牌的肯定，一方面中嘉必須競競業業的持續進步，一方面中嘉也期待能破除消費者誤以為有線電視上網品質不佳的迷思，故中嘉也祭出網速認證和免費體驗案，邀請消費者來實際體驗中嘉的高CP值服務。

中嘉在各方面的轉型成功，搭配行銷面快速反應消費者需求，使Q2寬頻用戶數較去年同期成長12%創下歷年新高，表現為同業之冠；1G寬頻用戶數成長亦超過6成，拉升每用戶平均收入(ARPU)繳出亮眼成績。