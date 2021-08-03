世界(5347)第二季營運再創新高。單季每股淨利約1.59元，季增約17.5%，上半年每股淨利2.94元同創新高；公司並決議將發行無擔保普通公司債，發債總金額不超過新台幣50億元，將用於擴廠等所需。

八吋晶圓代工廠世界先進出貨量增加加上產品漲價，第二季單季營收首度突破百億元，達101.55億元，季增約10.62%且再創新高。淨利約26.02億元，季增約17.54%，單季基本每股盈餘1.59元，獲利同創新高。

世界先進第二季營收再攀高，今年1至6月合併營收約193.36億元，亦創同期新高，與去年同期相較增加20.32%。上半年歸屬於母公司業主淨利48.15億元，基本每股盈餘2.94元。

上季法說會時，世界先進董事長方略表示，公司的訂單能見度高，已看到2021年年底，至今年底均能維持較高的產能利用率；今年供不應求已是確定。

世界先進今日下午將舉行法說會。展望第三季為傳統旺季，世界先進本季營運可望持續增長，再創新高。

另外，世界先進2日公告發行今年度第一期無擔保普通公司債，發債總金額不超過新台幣50億元，將用於擴建廠務設施、購買機器設備及支應綠色環保相關支出。

世界先進表示，此次發行不超過50億元的公司債，發行期間將依市場狀況決定，但不超過十年，至於發行利率也將視市場狀況決定。

為滿足客戶需求，世界先進將升級部分粗線寬產能至細線寬，將在現有晶圓廠內增加機器設備投資，在5月初的法說會時，上調今年資本支出至85億元，較去年大增1.4倍。

世界先進日前也宣布，擬斥資新台幣9.05億元，購買友達位於竹科力行二路的L3B廠廠房及廠務設施，可容納8吋晶圓月產能4萬片，交割日訂為2022年1月1日。