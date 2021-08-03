昨天在東京奧運棒球場上日本以7：6逆轉擊敗強敵美國，接下來將於準決賽對決韓國，有望在自家拿下金牌殊榮，而昨天這場比賽高潮迭起，日本派出「神之子」田中將大先發投球，但他嚴重失常，僅投3.2局被敲6安打，失掉3分退場，日本以2：3落後美國。

不過這場比賽日本展現出強大韌性，與美國拚戰到延長賽第10局獲勝，靠哲甲斐拓也的右外野再見安打，以7：6氣走美國，而其實這場比賽的獲勝功臣還有一位，那就是強投千賀滉大，他投2局狂飆5K無失分的好表現讓外界讚賞，美國知名記者則特別分享他獨特的指叉球。

Kodai Senga strikes out the 6th showing off all of the stuff. Ghost Fork for the first slider for the second and fastball for the third!



Senga looks to be back to full strength! pic.twitter.com/GwBWsLMPSH — Tom Mussa (@tom_mussa) August 2 2021

昨天千賀滉大上場投2局僅被敲出1支安打、1次保送，狂飆5次三振，僅有1人不是被三振出局，壓制力相當驚人，也成功讓日本不再失分，成為致勝關鍵，而知名記者佛里曼(Rob Friedman)被千賀滉大的投球內容深深吸引，他轉發了千賀滉大所投出的「魔鬼指叉球」，影片也被許多美國網友轉發。

其實就跟大谷翔平的指叉球一樣，日本投手多變的球路和刁鑽進壘角度常常是外媒關注的焦點，像在大聯盟的達比修有也擁有所謂的「七彩變化球」，不過每個日本投手擁有的特質都不太相同，這讓外媒嘖嘖稱奇。

千賀滉大目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊，目前28歲，正值投手巔峰期，他的投球特點是採取3/4(斜肩投球)姿勢，以四縫線速球、滑球與指叉球為配球主軸，再加上少量曲球搭配，在加入日本職棒後將招牌指叉球練到極致，成為拿手武器，生涯戰績是66勝35敗，送出多達1006次三振，自責分率僅2.69。