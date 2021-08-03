昨天在東京奧運棒球場上日本以7：6逆轉擊敗強敵美國，接下來將於準決賽對決韓國，有望在自家拿下金牌殊榮，而昨天這場比賽高潮迭起，日本派出「神之子」田中將大先發投球，但他嚴重失常，僅投3.2局被敲6安打，失掉3分退場，日本以2：3落後美國。
不過這場比賽日本展現出強大韌性，與美國拚戰到延長賽第10局獲勝，靠哲甲斐拓也的右外野再見安打，以7：6氣走美國，而其實這場比賽的獲勝功臣還有一位，那就是強投千賀滉大，他投2局狂飆5K無失分的好表現讓外界讚賞，美國知名記者則特別分享他獨特的指叉球。
昨天千賀滉大上場投2局僅被敲出1支安打、1次保送，狂飆5次三振，僅有1人不是被三振出局，壓制力相當驚人，也成功讓日本不再失分，成為致勝關鍵，而知名記者佛里曼(Rob Friedman)被千賀滉大的投球內容深深吸引，他轉發了千賀滉大所投出的「魔鬼指叉球」，影片也被許多美國網友轉發。
其實就跟大谷翔平的指叉球一樣，日本投手多變的球路和刁鑽進壘角度常常是外媒關注的焦點，像在大聯盟的達比修有也擁有所謂的「七彩變化球」，不過每個日本投手擁有的特質都不太相同，這讓外媒嘖嘖稱奇。
千賀滉大目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊，目前28歲，正值投手巔峰期，他的投球特點是採取3/4(斜肩投球)姿勢，以四縫線速球、滑球與指叉球為配球主軸，再加上少量曲球搭配，在加入日本職棒後將招牌指叉球練到極致，成為拿手武器，生涯戰績是66勝35敗，送出多達1006次三振，自責分率僅2.69。
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