在外界不斷敲碗下，近日終於公布了國產高端疫苗通過EUA的審查會議紀錄，而在詳細查閱過後，前藍委孫大千提出這次高端EUA審查的5大事實，直言政府這樣草率通過高端疫苗讓民眾施打，簡直是把人命當兒戲！

孫大千今(3)日在臉書指出，首先，在會議中參與表決的20位專家中，只有3位是完全贊成，高達15位屬於有條件通過，補件再議1人，不通過1人。凡是擔任過審查會委員的人都很清楚，所謂的有條件通過，其實只是溫和的表達不滿意的態度。也就是說，「有高達17位的委員對於高端疫苗是存有疑慮的。」

孫大千提出高端EUA審查會議的5大問題。(圖翻攝自孫大千臉書)

第二，孫大千指出，高端送審資料中，對於疫苗T細胞、抗體持續性、第三劑保護力增強效果，並未提供完整的資訊。有半數專家認為不可以只看中和抗體，主張高端應該要補足T細胞數據。同時，部分專家也強調，除了中和抗體外，也要取得有國際認可的免疫標劑再行申請。如此直白的意見表達，難怪衛福部不敢公開審查過程。

孫大千指出，高端對Delta和Beta變異株的保護力仍有疑慮，以及第三期臨床試驗過程不透明，讓人難以對高端有信心。

而且對於高端疫苗的製程品質專家有有提出疑慮，孫大千指出，專家要求高端公司應逐批提供50 L製程原料藥之唾液酸醣基化百分比檢驗結果，直至50 L原料藥製程完成確效。如果連生產良率都沒有辦法確定，就貿然投入量產，會不會太把台灣人民的生命當成兒戲了呢？