新冠肺炎爆發至今，許多國家拚打疫苗，但近日疫情卻再起，讓人擔憂打疫苗到底有無保護效果，對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，根據美國最新研究顯示，打疫苗對防止重症發生仍舊非常有效。根據華盛頓州衛生部分析2至6月的確診病例，發現新增的確診病例中，97%都是尚未完全接種疫苗的12歲及以上的民眾。

蘇一峰昨在臉書發文表示，最近美國疫情高峰再起，其中不少新增個案都是感染Delta變種病毒，讓許多人開始擔心打疫苗到底有沒有保護效果？

蘇一峰引述美國華盛頓州衛生部的報告指出，打疫苗對於預防病毒重症仍非常有效，華盛頓州衛生部分析2月至6月期間的​新冠肺炎病例，發現尚未完全接種疫苗的12歲以上的民眾，約佔該州新增病例的97%、住院人數的96%和死亡人數的94%。

蘇一峰提到，另一個令人憂心的消息是，傳染性更強的Delta變異病毒株，佔新病例的90%以上，因此大家還是趕快打疫苗吧！

貼文引起網友們熱議，網友說，現在很多人都知道打疫苗可以減少染疫後重症、住院發生的機率，也可以提升保護力，但重點是需要有疫苗給民眾打，雖然台灣目前疫苗施打的速度看起來是蠻快的，但還是有些人想打卻打不到。