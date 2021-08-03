行政院認為去年振興券效益上看1千餘億元，政院發言人羅秉成2日證實，上周五各部會討論後，將朝「振興五倍券」方向規劃，但尚未公布最後決定。對此，民眾黨立委蔡壁如引述審計部意見指出，審計部認為三倍券效益評估欠缺嚴謹，她講句大白話就是「自己喊爽的」，批政府完全是玩弄數字來欺騙民眾，振興千億的謊話講多了，連自己都以為是真的。

蔡壁如今（3日）在臉書發文表示，經濟部上個月的評估報告，使用數位券的民眾，消費3千元滿額後，會拿到2千元回饋金，平均消費5785元，以此來推論領振興券的人都會花這麼多錢，而總共產生1349億元效益，但實際上，領取數位振興券的只占全部的7.56%，人數只有176萬人，用來推論其他92%使用紙本振興券的人，根本膨風、吹牛。

圖片摘自蔡壁如臉書。（摘自蔡壁如臉書）

蔡壁如稱，只要問你自己，問你身邊的人，拿到3千元的券，會花到5千8嗎？就知道政府完全是玩弄數字來欺騙民眾，振興千億的謊話講多了，連自己都以為是真的。

蔡壁如直言，大家自付1千元，來領取2千元的振興券，經濟學家估計「邊際消費傾向」（愈高愈好）大約0.3或0.35，也就是多花6、7百元。另外再考慮「消費替代率」（愈低愈好），經濟學家最樂觀是五成，也就是一半是原本就會花的錢，較保守可能只有一成是新增消費。

此外，蔡壁如提到，國發會委託兩個學術機構在去年底的報告，因為根本沒有實際消費者的統計調查資料，都承認只能「主觀設定」不同的替代率，推估振興效益的數字有高有低，政府就取最高的1千億元，對於保守估計2百億元的實質GDP增加，提都不提。

因為沒有實際真的消費數據，蔡壁如感嘆，所有經濟效益都只是假設，審計部說「尚欠嚴謹」是比較委婉客氣，換句白話文來說，就是「自己喊爽的」，振興券去年底結案，7個月過去了，政府還做不出像樣的統計，和客觀的分析評估，經濟部用錯誤的膨風推估亂喊1349億，蘇貞昌用1千億的數字自我催眠。

蔡壁如指出，但民眾很清楚，美化經濟數字與自身無關，與其勞師動眾，領振興券還要人民出1千元，政府多花23億元行政成本（每個人被浪費100元），還是發現金比較實在。民進黨堅持發券是在糾結什麼？為什麼聽不見民眾「先紓困，再振興」的呼聲？