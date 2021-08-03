B-21「突襲者」（Raider）下一代隱形轟炸機

美國將大量打造B-21「突襲者」（Raider）下一代隱形轟炸機，它的產量將遠比超過半世紀來的任何西方轟炸機都高。其中單是美國空軍就可能訂購超過200架，而為了因應中俄挑戰，外銷給印度與澳洲等盟國的可能性也不斷升高。

據《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網1日報導，B-21預定2030年代將取代美國空軍服役前線的B-1B和B-2轟炸機。如今打造原型機的作業已經展開，可望於2022年首飛。雖然美國並未出口近幾代的戰略轟炸機，但B-21功能多，除了轟炸任務外，也能利用隱形性能，充當預警機，還能運用強大的感測器套件，成為情資分享節點。

此外，它還能扮演空中加油機的角色。B-21多才多藝，未來可能還有雷射和導能武器加身，可望成為西方最危險的戰機。由於它的維修要求與作業成本遠比先前的美製轟炸機低，可能對出口客戶極具吸引力。B-21的成本遠比B-2「幽靈」（Spirit）低75%，對一些國家來說可能比較負擔得起。

而華府外銷轟炸機給盟國，不僅能有效提高美國聯盟對付中、俄、北韓，伊朗或其他任何對手的能力，也能減輕美國本身的軍事負擔，更為外銷提供了強烈的誘因。分析認為，美國最可能出售B-21轟炸機的國家有：

* 澳洲

要是美國真的出口B-21，澳洲是很可能的潛在客戶。事實上，澳洲已在境內的美軍駐地準備迎接這款戰機。由於澳洲是東南亞附近的西方前哨基地，而西方夥伴正特別著眼中國，支援相關軍事建設。而提供它在全亞太打擊目標的能力，將更廣泛支持西方目標。

先前澳洲是美國F-111「土豚」（Aardvark）戰機的唯一客戶，而美方若出售B-21給坎培拉，將發揮更廣泛的威懾功能。它將與澳洲的F-35互補，據說澳洲打算在艦上部署F-35B，以更深入東亞投射軍力。

* 以色列

它是B-21數一數二可能的買家，這個中東小國是全球僅有的9個核武國之一，而B-21將大幅提升以色列「戰略核三角」（Nuclear Triad）裡的空中武力。或許更重要的，就是B-21能搭載以色列目前無法部署的GBU-57巨型鑽地彈等武器，為它提供對付德黑蘭，以摧毀伊朗地下核設施與飛彈基地更可靠的軍事選項。