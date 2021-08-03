NB電池模組廠西勝(3625)搶攻電動摩托車電池模組，可望於第4季開始出貨，為下半年營運增添動能，西勝表示，台北廠新產品及新客戶目前試產中，下半年業績可望比上半年好。

西勝過去以代工為主，公司自3年前開始轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，希望能把產品從NB拓展至非IT領域，西勝董事會亦陸續投資品睿綠能科技2.5億元，並將對湛積科技投資總額達5000萬元，希望更加強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案。

西勝日前亦與品睿綠能科技簽訂為期3年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組，就全方位全系列產品合作，目前及未來將投入大量開發資源。

西勝7月合併營收為1.98億元，月成長2%，年減5.7%，累計前7月合併營收為13.79億元，年成長14.16%。

西勝表示，台北廠新產品及新客戶目前試產中，下半年業績可望比上半年好。