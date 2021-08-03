工業電腦廠艾訊(3088)股東常會通過配息約2.57元，今（3）日以52元參考價除息交易，開盤以上漲2.12％的53.1元開出後持穩盤上，填息率達約42.31％，早盤維持逾1％漲勢，於填息路上穩步前行。三大法人上周合計賣超36張，昨（2）日轉為小幅買超4張。

艾訊2021年第二季合併營收11.01億元，季增13.7％、年減2.12％。不過，毛利率34.13％、營益率6.59％遜於首季及去年同期，營益率為近5季低點，加上匯損拖累業外轉虧，使稅後淨利0.45億元，季減61.61％、年減58.44％，每股盈餘0.55元，雙創近3年半低點。

合計艾訊上半年合併營收20.7億元、年減7.98％，為近4年同期低點。毛利率自33.1％升至35.1％，但營益率自8.61％降至6.81％，為近4年同期低點。雖然業外收益增加55.17％，稅後淨利1.65億元、仍年減6.98％，每股盈餘1.98元，均為近8年同期低點。

艾訊受惠貢獻近8成的歐美市場需求顯著復甦，帶動第二季營收較首季增加，惟仍受部分IC供給短缺的缺料影響，且新台幣強升壓抑毛利率及營收成長，並導致匯損增加。加上首季業外認列處分閒置辦公室收益，墊高比較基期，使第二季獲利衰退幅度擴大。

展望後市，艾訊先前預期，未來幾季營收可望優於去年同期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，全年營收預計將有個位數成長，毛利率持穩約36％。依目前在手訂單及客戶展望，若缺料狀況進一步紓緩，成長動能可望增強。