美系外資將廣達(2382)降評至「中立」，目標價為83元，降評的主因是供應鏈對下半年Chromebook出貨成長轉趨保守。此外，廣達是Chromebook的最大ODM廠，但Chromebook毛利率較低，可能拖累廣達整體毛利率的平均值。

雖然近幾年來伺服器占廣達的營收比逐漸擴增，但今年在零組件短缺的衝擊下，3Q出貨恐趨緩。雖然有上述等不利因素，但該外資並沒有將廣達列入「表現劣於大盤」，主要是中長期廣達伺服器業務依然看好，而該公司長期的殖利率表現穩定，並屬於高獲利高配息的公司。

廣達今年以來筆電出貨均站穩高檔，連6個月出貨維持600萬台水準，上半年淡季效應不顯著，展望下半年，廣達認為，在旺季帶動下，筆電需求仍維持高檔，但估7月出貨將因6月基期較高微幅下滑，考量缺料影響，預期第三季筆電出貨將至少維持第二季水準。

今年股東會上，廣達董事長林百里表示，廣達去年延續2019年毛利率、營業利益率、淨利率的「三率三升」，2020年筆電出貨量、營業毛利、營業淨利、稅前淨利和稅後盈餘等各項營運成績，分別刷新歷史紀錄。

展望今年，林百里認為，今年將延續防疫推升的宅經濟需求，居家辦公、遠距教學、線上消費和娛樂會呈現全新經濟模式，隨著雲端和雲端基礎建設日趨成熟，將加速智慧醫療、自駕車等創新領域，預期能支撐雲端伺服器業務穩健成長。廣達下一個10年的成長動能就是AI，從「中心化雲端發展」走向「去中心化邊緣雲端運算」，瞄準高速運算與超級連結，搶下超高速網路連結世界的先機。