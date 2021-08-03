為了協助建構更好的育嬰環境，勞動部近日修正發布「育嬰留職停薪實施辦法」規定指出，如受僱者有少於六個月之需求者，得以不低於39日期間，向雇主提出申請，並以二次為限，但有勞工詢問，如有2名以上未滿3歲子女，2次要如何計算？勞動部表示，受僱者於同時撫育子女2人以上者，其申請次數應合併計算，並以最幼子女受撫育期間申請2次為限。

性別工作平等法規定，「受僱者任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限；育嬰留職停薪實施辦法也指出「前項育嬰留職停薪期間，每次以不少於六個月為原則。但受僱者有少於六個月之需求者，得以不低於三十日之期間，向雇主提出申請，並以二次為限。」

勞動部條件司司長黃維琛表示，如果同時育有2名未滿3歲子女包括雙胞胎等情況，6個月以下的育嬰留職停薪仍以最幼子女受撫育期間申請2次為限，意謂雙胞胎也只能請2次6個月以下的育嬰留職停薪。