台灣高鐵宣布自8月6日起針對旅客平日通勤及週末返鄉時段加開班次，由現行每週556班增加至629班，總計增開73班次列車（南下28班、北上45班），各加開車次自8月5日（四）凌晨零時起同步開放購票，目前各車次仍實施全車對號座。

台灣高鐵8月6日起增開車次時段，平日（週一至週四）主要在晨間、傍晚通勤時段，共增加55班；此外，週五除通勤時段增班外，更特別針對週末返鄉旅客再增開，共18班次。

高鐵公司表示，相關規劃除為進一步提升服務品質並滿足旅運需求外，更同時考量各車次乘載率維持七成以下之防疫指引，敬請旅客支持台灣高鐵防疫優先之班表安排，提早規劃行程、儘速訂位購票！

高鐵公司建議旅客可多加利用全天候24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次即可完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購／取票。

配合疫情指揮中心規定，各車次列車將維持乘載率在7成以下並採全車對號座之防疫指引，高鐵列車已調整座位安排方式，親子同行旅客若有同座需求，敬請上車後通知列車長視現場狀況安排。旅客若上車後認為座位過度擁擠，也可向列車長反映，以利依照現場狀況即時協處。

台灣高鐵列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食。警戒降級期間，車站內餐廳得提供內用餐飲服務，惟若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定，敬請旅客注意配合。