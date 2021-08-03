拿下東奧銀牌的柔道好手楊勇緯，除可以拿到國光獎金700萬元，台中市 頒發銀牌獎金9萬加碼變200萬。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕日前到柔道好手楊勇緯家裡，向其父母致意，一起為楊勇緯加油。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市運動健將在東京奧運奪牌創佳績，市長盧秀燕3日在市政會議會宣布，針對台中選手，加碼奧運、帕運激勵金，加碼幅度「六都最多、本島最佳」，奧運金牌15萬變300萬、銀牌9萬變200萬、銅牌6萬變100萬，拿下銀牌的柔道好手楊勇緯除了可以拿到國光獎金700萬元，台中市頒發銀牌獎金9萬變200萬。

盧秀燕上午在市政會議做出重大宣布，為激勵台中市籍的運動好手在奧運及帕運殿堂為國爭光，台中市長盧秀燕今(3)日宣布，台中市政府提高奧運金牌激勵金至300萬元、銀牌獎金至200萬元、銅牌獎金至100萬元。

同時，提高身心障礙運動選手參加帕拉林匹克運動會的激勵金額度，不只是倍增，更是「數倍增」，且只要參與奧運及帕運的台中好手，都確保有參賽獎金，藉此激勵優秀選手，為台中爭光。

盧秀燕表示，台中市府極重視運動發展，並積極推動運動獎勵措施革新，例如在原有一次性體育獎金外，在她上任後2019年特增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、2019年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領培訓獎助金。

她強調「每一個家庭培育運動選手都不容易，而參加四年一次的奧運更是無上光榮」，本屆東京奧運，我國好手表現精彩，不只激勵國人，也讓運動的價值被彰顯，在重新檢視激勵金額度後，決議針對過去設定的激勵金「再加碼」，宣布提升奧運激勵金額度。

比如原來獲得金牌者，獎金是15萬元，一口氣提升至300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。以拿下奧運柔道銀牌的楊勇緯及柔道獲得第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，最大漲幅達20倍，本屆東奧馬上實施。

盧秀燕強調，身障者運動最高競技殿堂帕拉林匹克運動會於8月24日將在東京登場，台灣出賽帕運的10位選手中，有3位就是台中子弟，包含柔道李凱琳、桌球林姿妤以及健力林亞璇，盧秀燕宣布同步提高帕運激勵金，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元；未獲得前六名的參賽選手則可領取5萬元激勵金，展現市府照顧優秀運動選手的具體作為。

盧秀燕奧運期間分別探訪選手的爸爸媽媽，與家人、親友一同為選手加油鼓勵，7月24日當天拜訪楊勇緯及林真豪的父母，感謝家庭及教練的栽培，勇緯拿到台灣柔道的第一面奧運獎牌，而真豪也獲得女子柔道第七名。此外盧秀燕日前也到王星皓、張筑涵及陳傑等選手家中，肯定選手登上奧運殿堂表現，並感謝選手父母辛勤栽培，每位都是台中的驕傲。

運動局長李昱叡指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界的運動菁英，奧運參賽意味著選手達到了頂尖運動選手的門檻，盧市長逐步穩健推動運動獎勵措施革新已經展現成效，包括2019年度全國運動會臺中進步排全國第三；2020全國身心障礙運動會台中全國第二、全民運動會台中市全國第一創三連霸；2021年全國中等學校運動會臺中市全國總冠軍。

加上東京奧運這次有七位選手參加，其中楊勇緯勇奪銀牌，是有史以來最佳成績，皆顯示台中的運動成績進步，未來將積極推動運動發展，創造佳績。