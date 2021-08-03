上海浦東機場連夜進行核酸檢測。取自央視新聞

8月2日晚間，上海宣布將浦東新區川沙街道擁有1600多人的心園西苑小區進入封閉管理狀態，並升級為中風險地區。有關部門對小區內住戶連夜進行核酸檢測。

上海市3日召開記者會表示，浦東國際機場一名外航貨機駕駛員2日新冠病毒核酸檢測陽性，14天內皆未離開上海。目前密切接觸者有52人，首次核酸檢測均為陰性。

央視報導，2日晚上，上海浦東國際機場已經組織所有相關人員進行集體核酸檢測，並對相關區域進行終末消毒。

在浦東機場周邊以及機場停車場，專業檢測人員在這裡設置了臨時檢測區域，現場對相關人員進行採樣。

現場共設置25個採樣點，每個點10個工位，每個工位一小時採60個人左右。共有超過200名醫護人員到達現場，計劃對近5萬人進行核酸檢測篩查工作。

為了維持現場秩序，穿著防護服的工作人員組成人牆，把人流分散開，在門口的閘門設置了緩衝區。

臨時的核酸檢測區除了大量的核酸檢測人員之外，還有很多工作人員在維護秩序，確保接受核酸檢測人員的進和出分兩路，不會形成對衝。

人流進入檢測現場後，按照工作人員的指示，掃碼領取試管，再到醫務人員處接受採樣。工作人員不斷重復「請依次排隊」「不要擁擠」「注意安全」。

上海市方面表示，當前要清醒認識當前疫情防控面臨的複雜形勢，毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」工作，全力守護上海城市安全。