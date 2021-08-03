23歲日本寫真女星高梨瑞樹，擁有甜美外型和F級傲人上圍，之前轉戰YouTube，靠著「裸體圍裙」做菜影片，成功闖出一片天，近日，她趁著天氣炎熱，拍攝製作冷麵過程，好身材在鏡頭前晃來晃去，讓網友目光都離不開。

高梨瑞樹近日上傳新影片，示範如何做日式冷麵，只見她穿著水藍色條紋圍裙，裡面沒穿內衣，加上廚房側面的拍攝角度，因此她在做菜或拿調味料時，不小心動作太大，就會動到圍裙，美胸形狀全看光，遊走在走光邊緣。

高梨瑞樹上空做料理。(圖／翻攝自高梨瑞樹YouTube)

而她轉為背面更火辣，大露背設計，讓美背一覽無遺，讓網友看了都忍不住大讚她太可愛，狂敲碗要她每天都教一道料理，一定會認真學習。F奶寫真女星高梨瑞樹向來作風大膽，轉戰YouTube後也承襲大尺度，持續推出「裸體圍裙」、「福利健身」等養眼的影片企劃，影片都有超高點閱。

她之前也挑戰「裸身鐵盤」，只見她穿著神似警察制服的上衣，下半身沒穿，僅拿一個鐵盤遮掩重點部位，並不時擺出大動作可能會穿幫的動作，讓人看了臉紅心跳，粉絲也紛紛在影片底下直呼「下次換杯墊挑戰吧」。