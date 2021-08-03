根據韓國官方最新數據，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國7月消費者物價指數(CPI)，已經連4個月的漲幅都超過2%，且又創2012年4月之後高點記錄。市場一方面樂見景氣回春外，同時，也要好好正視物價上漲的問題。

3日，韓國政府表示，7月CPI年增率為2.6%，高於6月的2.4%。又見通膨的主因，除了2020年比較基點較低外，還有因為農畜產品供應吃緊。季與季數據相互比較，7月比6月要增加0.2%，而6月則是季減0.1%。

若剔除波動較大的食品和石油產品，核心CPI在7月年增率達1.2%。隨著景氣復甦加速，出口強勁下，韓國物價上漲壓力一直在增加。

當地政府表示，雖然這陣子通膨都超過央行目標值2%，但2021整年度的CPI應該不會高於2%。7月，農產品和石油產品價格續漲，但6月時這些物價漲勢曾短暫趨緩。

細看分項，農牧漁產品價雖年增9.6%，但漲幅低於6月的10.4%。另外，韓國從4月以來就沒有禽流感案例，供給無虞下沒想到雞蛋價格還是飆升57%。石油產品價格也年漲19.7%，因全球景氣復甦，油價也漸攀高。

韓國房價方面，7月漲1.4%，除已連續上漲15個月，且創2017年11月以來，年增率增幅最高的單月紀錄。雖然韓國政府努力打炒房，但房價依然故我仍續漲。

另外，7月的衣食住行生活必需品價格，也年增3.4%，為近4年來漲得最大的一個月。

韓國央行將2021年通膨預估值，從原先估計的1.3%上調至1.8%。同時，韓國財政部也預測CPI可能上升至1.8%。