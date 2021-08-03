跟進其他科技大廠自行為自家產品量身打造晶片以強化運算性能的趨勢，谷歌公司周一宣布將打造自己的智慧手機處理器「Google Tensor」，此款晶片將在今年秋季支援新款Pixel 6和Pixel 6 Pro手機。

這表示谷歌將放棄高通晶片。此前蘋果公司亦決定新款電腦不採用英特爾晶片，改而使用自家處理器。與蘋果公司一樣，谷歌亦採用Arm架構。

高通對此表示，將繼續在基於Snapdragon平台的現有和未來產品開發上與谷歌密切合作。

谷歌自行打造的處理器「Google Tensor」將支援預計於10月推出的新款旗艦手機。在接近新品發布時，谷歌將透露更多這些新手機的相關細節。

這亦是谷歌一大策略轉變，近年來該公司一直聚焦於Pixel設備親民的價格，而非提供高階手機，其策略調整顯示谷歌將再度嘗試在高階旗艦市場直接迎戰蘋果和三星。

「Google Tensor」這個名稱指的是谷歌用於雲端運算的Tensor Processing Unit。谷歌表示，此款系統單晶片（SoC）將大幅改善手機的照片和影片處理效能，以及語音合成和翻譯等功能。除了CPU、GPU和圖像訊號處理器之外，「Google Tensor」亦將納入一個專門運作人工智慧應用程式的處理器。