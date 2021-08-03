Fed主席鮑威爾對於QE tapering展現鴿派態度，美元指數重回到92下方，暫時結束6月以來的升勢，美元回軟，早盤新台幣匯價以27.95元開盤，前一日的開盤價為27.98元。

匯銀指出，美國經濟即將面臨確診病例飆升的挑戰，同時非農就業增速料將逐漸步上軌道，通膨成長則維持高檔，持續給Fed帶來緊縮壓力，美元短期仍可能維持高檔震盪，不過美元指數向上突破94壓力沈重。

8月的美元會先暫時打住升值走勢，還是持續向94邁步?匯銀認為，後續美元指數聚焦3面向。(1)Delta：疫情惡化導致全球復甦展望再受打擊，如美歐國家在未來數月證明人類能夠與病毒共存，那麼只要其他國家持續擴大疫苗接種，就能有效降低疫情對經濟的衝擊，有助美元回歸弱勢整理格局。

(2)Fed雙重目標：持續關注美國非農就業與CPI數據，目前就業面臨下行風險、通膨面臨上行風險，背後隱含的政策展望截然不同，Fed的態度成為關鍵，若能夠在CPI高漲的狀況下維持暫時性通膨觀點，低利環境將確保美元不會大幅攀升。

(3)ECB：2014年經驗顯示Fed實施QE tapering並未導致美元走強，真正促使美元反彈的關鍵在於ECB政策轉彎，持續關注ECB的政策態度，尤其是9月會議是否釋出放緩PEPP訊號。

此外，8月26日至28日為Jackson Hole央行年會，關注Fed是否提出QE tapering初步示警。