衛福部食品藥物管理署宣布首批高端疫苗26.5萬劑已完成檢驗封緘，但仍有不少專家質疑高端對Delta變異株的保護效果，高端股價今(3日)開低，盤中一度觸及281.5元，跌逾3%，與疫苗相關個股股價大多走跌，聯亞藥走勢起伏震盪，早盤一度衝高至173元，漲逾2%。

食藥署2日宣布首波26.5萬劑高端疫苗已完成檢驗，並取得封緘證明書，但依據食藥署公布的「高端疫苗緊急使用授權審查(EUA)會議紀錄」，不少專家質疑高端對Delta變異株的保護效果、誘發T細胞的免疫能力，高端疫苗執行副總經理李思賢表示，高端與莫德納、BNT相同，對Delta、Beta等變異株的保護力，有下降的趨勢，並非只有高端有此狀況。

高端股價開盤下跌7.5元，以285.5元開出後，股價持續往下，一度來到281.5元，下跌11.5元，跌幅3.9%，但隨即往平盤附近靠攏，大股東基亞、云辰也都走弱，基亞早盤一度翻紅，但維持不久又跌落平盤以下。

與疫苗相關個股今多走弱，台康生技盤中跌逾2%，國光生也跌逾1%，東洋盤中一度翻紅，後仍下滑，聯亞生技旗下的聯亞藥也在平盤附近上下拉鋸，早盤低點來到166元，下跌1.5%，高點來到173元，漲幅2.6%。