桃園市長鄭文燦3日指出，桃園65歲以上長者已有25萬人打完首輪疫苗，其中14萬長者已自行預約第二劑，約有10餘萬人需要市府協助，希望8月下旬取得健保或戶政資料後批次造冊上傳，雖然會比較麻煩但要讓長者方便，少一點擔心、多一點保障。他也預告第四輪接種37處社區接種站將於5日和6日展開施打，接種完後劑次人口率會達39％，期許同仁全力以赴。

「不要有二劑的恐慌症或憂鬱症！」鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心特別說，針對65歲以上的長者、機構和學校，可以用批次造冊的方式把資料上傳，這樣的做法等於就是用團體預約的方式完成預約登記，再由地方政府安排好，主動通知民眾接種的時間跟地點，到接種站來接種，是配合預約制度改成團體造冊、上傳和通知的「雙軌制」，幫助不善用使用數位工具、擔心第二劑會過期的長者。

鄭文燦說，這方法牽涉到數量的計算，桃園65歲以上的長者有32萬人以上，其中5萬人已接種AZ疫苗、20萬人接種莫德納疫苗，根據預約平台，目前為止已經自主完成預約的有14萬人，需要批次造冊上傳部分應該還有10幾萬，不管是用戶政資料或是健保資料，配合區里系統、加上預防接種服務專員，都能協助長者完成預約。

鄭文燦說，預計8月下旬拿到健保或戶政資料開始作業，強調這套模式可運作，請第一線的區里人員不用擔心，雖然行政機關會比較麻煩一點，但為長者服務本來就是市府的責任，讓長者少一點擔心、多一點保障。

鄭文燦也提到，第四輪預約接種在5日和6日登場，增加桃園展演中心、桃園區的經國國中、蘆竹區的龍安國小3個接種站達37個，笑說預約率都蠻高的達百分之百，證明地點選擇正確，加上19家醫院、107家診所、13家衛生所，第四輪要完成12萬5000人接種，完成後桃園劑次人口率會達39％，期許團隊全力以赴。

鄭文燦直言，國際供貨吃緊，像是泰國的國會就主張希望疫苗不要出口，強調只要是經過衛福部包括食藥署、疾管署疫苗接種諮詢委員會審核通過的疫苗，經過FDA跟CDC這兩個機制審核的疫苗，基本上安全性、有效性都沒問題，重申不限品牌打到疫苗的時間會比較早一點，希望中央跟地方一起努力，不斷提高疫苗接種率。