大陸國家衛健委3日通報，8月2日0-24時，新增本土確診病例61例（江蘇45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，雲南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；新增本土無症狀感染者23例。其中江蘇南京祿口國際機場感染鏈已外溢到揚州（40例）、鄰省山東煙台。雲南（2例）感染鏈也疑似擴及禍不單行的河南鄭州（無症狀15例），上海新增本土病例則暫未找到源頭。

「健康江蘇」微信公眾號3日消息，2日0-24時，江蘇新增本土確診病例45例（22例輕型，23例普通型），其中南京5例、揚州40例；累計

7月20日以來，南京市累計報告本土確診病例220例（其中輕型82例、普通型132例、重型6例）；揚州市累計報告本土確診病例94例（其中輕型31例、普通型61例、重型2例），本土無症狀感染者2例。

「江寧發布」微信公眾號3日消息，南京市疫情趨緩，不過位於熱區的江寧區各類商場、批發市場自3日起暫停營業。

山東在2日0-24時無案例，不過《煙台日報》報導，3日凌晨，煙台經濟技術開發區確診2例新冠肺炎輕型病例，兩人都是華怡美容院職工，一人曾停南京祿口機場，一人曾赴揚州，該美容院曾於7月12日-14日、19日-21日分兩批組織本院職工及家屬到揚州旅遊。

「健康微湖南」微信公號消息，湖南2日0-24時新增本土確診病例6例（株洲2例、湘潭1例、張家界3例）主要源自南京祿口機場感染鍵的「張家界旅遊鏈」。7月20日0時至8月2日24時，湖南省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例28例（境外輸入3例），重症2例。

此外，河南省衛健委3日通報，2日0時-24時，河南省新增本土確診病例2例（鄭州市1例、商丘市1例）；新增本土無症狀感染者15例（鄭州市15例）。

比較特別是上海發現一新冠肺炎病例，該病例14天內並未離滬，為浦東機場貨運區53歲外航貨機男性駕駛員，負責外航貨機機組浦東機場封閉運送，在滬居住地為浦東新區川沙新鎮華夏二路心圓西苑社區，曾於7月21日和7月28日進行例行核酸檢測，兩次結果均為陰性。14天內未離滬，工作場所、居住地外與到訪地點已進行封閉管理與消毒。

大陸國家衛健委消息，8月2日0-24時，大陸各地報告新增確診病例90例，其中新增本土確診病例61例。截至8月2日24時，大陸現有確診病例1157例（其中重症病例24例），累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬3193例。新增無症狀感染者41例，其中本土23例（河南15例，湖北6例，湖南2例）；當日轉為確診病例4例（境外輸入1例）。