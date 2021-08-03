中南部近日受到西南氣流影響，豪雨狂炸，影響行車視線，2日中午12時許，一名女子開著賓士車行經台88線萬丹鄉16K往高雄方向，疑受到暴雨影響，自撞護欄，當場車子全毀，女駕駛從車內救出時，已明顯死亡。

警方初步調查，2日中午12時許，51歲翁女駕駛的賓士車，行駛於台88線快速道路萬丹往高雄方向，途經16K處準備下匝道口處時，不明原因突然失控自撞護欄，由於當時下著滂沱大雨，不排除與大雨影響視線或天雨打滑失控有關。警方將調閱道路監視器釐清車禍發生原因，同時呼籲後方行經車輛，如有拍到事故經過請提供行車紀錄器畫面協助調查。

據悉，翁女家住高雄大寮，事發當日上午前往恆春訪友，卻在回程途中發生自撞意外。死者兒子及胞妹接獲警方電話趕赴現場處理，看到最愛的家人竟然成了冰冷遺體，悲慟不已，胞妹甚至崩潰大哭：「怎麼去找朋友一個人就沒了」。

據了解，翁姓女子駕駛的賓士車撞到88快速路後，整輛車幾乎成了廢鐵，車頭與車身板金嚴重凹陷變形，足見事故發生時，撞擊力道極大，翁女被趕抵現場警消人員救出時，因為傷勢嚴重已明顯死亡。