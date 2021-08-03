今年「鬼門開」落在本月8日，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，生肖屬馬、鼠、龍、虎的人將在鬼月財運大開，屬馬的人工作運、正財運噴發，屬鼠、屬龍的人可靠投資理財致富，屬虎的人則可靠偏財運賺錢。

▍Top4：生肖馬

屬馬的人在鬼月會有特別強烈的工作靈感，適合在職場上多發揮你的能力，若分享給同事們，他們也會認同你的想法，或許可以幫助到大家，建議你可以近期想到的好點子記錄下來，也許在未來可以派上用場。另外，若想要議論薪資的話，可趁著鬼月盡快找上司或主管討論，說不定能談到很好的價格，不論工作運或正財運都旺翻天。

▍Top3：生肖鼠

屬鼠的人在鬼月財運強到驚人，非常有投資運，身邊會出現很多投資機會，若有貴人指示哪些股票、基金可以觀望，絕對要仔細聆聽，因為他們說的都有很大機率會賺錢，別錯過好機會。

▍Top2：生肖龍

屬龍的人向來是省錢達人，十分了解貨比三家不吃虧的道理。在鬼月，屬龍的人能把金錢的效益發揮到最大，平時可以多加利用餐券或搭配信用卡，即可在消費同時賺取回饋，另外，同事請客或朋友突然買單、送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，可獲得滿滿與財運相關的驚喜。

▍Top1：生肖虎

屬虎的人在鬼月偏財運非常旺盛，不論購買刮刮樂或到量販店參加抽獎活動，都有機會可以抽到不錯的獎項，若你想購買觀望已久的商品，也能以便宜的價格入手，大發橫財指數堪稱滿分。