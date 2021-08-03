12年國教課綱已經實施，老師要具有公開授課的能力。為提升實習學生的公開授課與專業社群知能，教育部為110學年第1學期教育實習學生開出初階專業回饋人才培訓認證課程（共6小時），自7月21日起開始接受報名，8月到10月間皆有班別，預計開設29個班次。

教育部說，因應疫情防疫措施，這個人才培訓認證今年首度採線上課程，每班只開放20位名額，有意參訓本（110）學年度中小學及幼兒園教育實習的實習學生，可上網（http：／／bit.ly／tpdntnu）報名。

12年國教課綱的總綱提到：「教師是專業工作者，需持續專業發展以支持學生學習，並能自發組成教師專業學習社群。」而實施內涵也提出：「為持續提升教學品質與學生學習成效，中小學的校長及每位教師，每學年應在學校或社群整體規畫下，至少公開授課一次，並進行專業回饋。」教師專業學習社群與公開授課與專業回饋，成為教師非常重要的專業知能。

教育部指出，這項研習課程將以授課教師主導的觀課（TDO）為主軸，由授課教師自己找觀察焦點，依觀察焦點找觀課夥伴，主導整個公開授課與專業回饋的歷程，讓教師們在整個公開授課與專業回饋過程，可以更簡易、更自在、更專業自主，以教師平等協作方式取代評鑑取向，讓教師們彼此互惠，共同專業成長。

教育部說明，這項研習課程總共6小時，完整參與研習者皆提供研習證明，而通過教師資格考試者並若能進一步完成實踐事項，即擔任授課教師進行公開授課至少1次、擔任觀課人員給予專業回饋至少1次，並經審查通過後，發給初階專業回饋人才證書。