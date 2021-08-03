一名呂姓男子去年4月透過網路約砲一位女護理師，但未經許可就偷拍性愛片，事後還向女方勒索5萬元，否則就公開2人影片，女方因為害怕只好乖乖就範，豈料呂男食髓知味，又假扮飯店少東邀一名女網紅伴遊8天，騙她拍的照片侵害其肖像權，要求對方以7萬元和解，所幸經檢警查證，成功戳破呂男真面目，高雄地院最後依恐嚇和詐欺罪，各判其徒刑7月和4月徒刑。

根據判決書內容指出，去年呂男約砲女護理師後涉嫌偷拍性愛影片，事後還傳訊威脅她，表示「你在哪正班當護士我也知道，你要真想出名我幫幫你」、「那我就把我們約會過程你做愛的對話過程讓大家看看大開眼界吧，還是你真想你做愛影片過程讓大家看看呢？」、「你現在匯5萬元給我，我馬上刪除資料，用好就好聚好散，確認匯好我就刪除消失」，女護理師擔心呂男公開影片只好隱忍答應。

想不到這件事沒過多久，呂男又如法泡製，同（2021）年7月自稱是多間飯店執行長，還是某度假飯店的少東，旗下擁有3間飯店，邀女姓網紅伴遊。雙方入住高雄市某飯店後，呂男發現女方將2人合照傳給友人，擔心自己真實身分曝光，他竟佯稱自己是「名人」，女方此舉侵害其肖像權，於是獅子大開口，索賠7萬元和解金，否則就提告。

擔心領不到伴遊費，女網紅只好先付7萬元和解金，但呂男事後卻找藉口落跑，不僅沒付半毛伴遊費，甚至還將她封鎖，直到女方向友人求證，才發現他根本不是少東，而是一名詐欺慣犯。

高雄地方法院審理時，法官根據2名女子和呂男的對話，讓呂男無法辯駁，只能坦承詐欺犯行，法官另查出呂男曾犯下竊盜、詐欺等多罪，遭雲林、台中、南投等地方法院判刑，2019年5月10日因縮短刑期假釋出監，但他不珍惜自由時光，5年內又走回詐欺老本行。

法官考量呂男是累犯，不循正途賺錢，以恫嚇、詐騙方式向被害人索取財物，因此恐嚇取財部分判他7月徒刑，詐欺則處4月徒刑，詐欺可易科罰金12萬元，可上訴。