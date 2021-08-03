台灣過去電力人才以電機與機械為主，在發展再生能源後，人才需求邁向多元化，中山大學教授盧展南策劃成立的「台灣電力與能源工程協會」，攜手工研院和電網人才發展聯盟，從2017年起陸續成立五大電力專門獎項，提供百萬獎金等你來拿！

擔任該協會理事長的工研院長劉文雄指出，台灣現在正處於能源轉型，在電力與能源產業導入ICT科技後，需要AI人工智慧、大數據分析、智慧電網、生態檢核、水利、與統計資訊等領域人才，才能滿足分散式能源發展，也衍生許多新興的機會與商業模式。

劉文雄表示，人才培育不只是學校的責任，必須政府與產學研共同投入，該協會攜手工研院、電網人才發展聯盟能量，設立五大電力專門獎項，針對不同對象徵件，期盼為國家培育可用之兵

「產業與學界傑出貢獻獎」和「典範獎」主要表揚產學界對電力貢獻卓越人士，有如台灣電力界的「奧斯卡榮譽獎或終身成就獎」，8月15日截止徵件。

收件到8月15日的「電力與能源工程獎學金」，與11月15日截止的「電網人才發展聯盟獎學金」，主要鎖定電力領域學生，提供個人最高3萬元獎學金，同時能與大同、達德能源、東元等國內外企業接觸媒合機會，鼓勵人才畢業後能投入能源電力產業奉獻所學。

去年設立的「劉書勝紀念獎」主要是嘉勉初入職場的傑出電網及電力青年人才，今年獎金特別加碼提高至10萬元，希望能夠激勵優秀人才持續在電力領域發光發熱，傳承劉書勝先生為台灣電力永續發展打下良好根基的精神，在9月30日截止收件。詳情可上台灣電力與能源工程協會網站查詢。