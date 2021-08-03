歐股周一收市歷史新高；併購交易活動的增加，以及一系列金融企業的強勁獲利表現，協助市場在八月首個交易日迎來強勁開端。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.71點或0.59%，為464.45點。零售股和科技股表現最佳。

英國航空工程公司Meggitt飆漲56.7%，漲幅居冠歐股，股價創新高。美國工業公司Parker-Hannifin宣布以87.6億美元收購該英國競爭對手。

英國資產管理公司Sanne集團上漲7.6%。該集團宣布，將收到來自Apex集團的收購報價。

德國地產商Vonovia上漲2.2%。該公司以更優惠的價格191億歐元買下德國住房(Deutsche Wohnen)。

歐洲第二大保險商安盛(Axa)漲4.2%。該公司上半年稅前淨利表現超出預期。

德國保險公司安聯(Allianz)大跌7.8%。美國監管機關啟動對安聯全球投資人的「結構性Alpha基金」的調查。

匯豐銀行小跌0.3%。該行上半年稅前淨利超出預期，並宣布恢復派息，然股價仍乏力。

歐企的業績以及對經濟重啟的樂觀態度，協助泛歐Stoxx 600基準指數七月底出現連續第六個月的月線上漲。但是市場仍然對通膨、亞洲新冠病毒的飆升感到擔憂。

英國噴射機和汽車零件商Senior大漲9.3%。該公司在虧損之後，上半年宣布首次回復獲利。

零件供應商同業Melrose和勞斯萊斯分別上漲5.2%和3.8%。

啤酒商海尼根上漲0.6%。該公司上半年獲利超出預期，但是警告大宗商品成本上升，將侵蝕獲利率。

戴姆勒上漲1.5%。高盛將之納入買進名單。