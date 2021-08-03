1.第一銅(2009)：智利銅礦罷工危機，銅價恐再飆新高，今早人氣爆衝，股價站回60關觸及漲停、躍過季線。

2.和泰車(2207)：7月市占飆上33.1％今年新高，樂觀8月市場將100％復原，惟盤初遭空襲，股價一度跌至593元，回測月線、5日線。

3.華邦電(2344)：DRAM現雜音，遭美銀降評「劣於大盤」、合理股價30元，早盤開低走低逾3.5%。

4.怡利電(2497)：電動車題材加持，昨外資轉買超112張，今股價強漲逾4%，站回40關、5日線，挑戰月線。

5.世界先進(5347)：Q2、H1每股淨利同登高，擬發債50億元擴廠，外資連兩日買超，惟連漲3日後賣壓增強，今早於平盤上下震盪。

6.禾伸堂(3026)：上半年EPS 7.13元、Q3訂單能見度高，多方動起來，一度彈升約5%。

7.南電(8046)：載板廠商受惠第3季旺季來臨，後市業績看俏，股價持穩重返400大關。

8.亞翔(6139)：受惠聯電擴產拿下61.51億元廠務大單，今早大幅上攻逾5.5%。

9.勤凱(4760)：回檔修正滿足，搭配營運展望樂觀，早盤走高逾2%。

10.海悅(2348)：本土疫情趨緩，手上代銷建案量多衝刺業績，股價墊高走向填權息。

11.東哥遊艇(8478)：疫情後買氣回升為業績進補，盤初強勢大漲7%，創3年7個月高點。

12.上銀(2049)：市場需求帶動今年營收、獲利皆美，底部V型反轉，拚回350元。

13.杏國(4192)：胰臟癌新藥Q4有望解盲，連兩日亮燈漲停慶賀，登今年高峰。

14.益得(6461)：跨入CDMO，合作大陸藥廠，激勵晨盤火速攻頂，跳上月線。

15.明基材(8215)：看好第三季面板供需穩定，獲投信連3日加碼，盤初挾量大漲4%，寫6年高價。

16.精華(1565)：花旗環球證券看好落後補漲潛力，賦予500元股價預期，晨盤衝高大漲逾半根停板，力返400元。

17.光磊(2340)：7月營收5.84億元，年增19.92%，獲外資連2買，早盤放量勁揚4%，站穩各短均線。

18.義隆(2458)：Q2獲利創新高，H1賺贏去年前三季，早盤上漲近2%，一度觸及187.5元。

19.晶宏(3141)：訂單滿手，H2業績拚逐季改寫新高，股價強漲近5%。

20.華電(1603)：不畏外資連4日賣超，原物料題材有戲，晨盤走揚近5%。

21.大眾控(3701)：開放信用交易題材熱，早盤續漲逾4%。

22.祥碩(5269)：USB 4夯，營運看旺，股價飆上2205元漲停價，維持逾9%漲幅。

23.威鋒電子(6756)：外資轉買超，晨盤反彈漲逾5%，重返月線。(編輯整理：李慧蘭)