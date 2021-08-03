科際精密(4568)第2季營收重啟動能，單季達到3.67億元，年增27％，主要來自於家電產品咖啡機的出貨，第3季為咖啡機出貨旺季，法人估計第3季營收可望優於第2季，挑戰去年第3季單季新高。

科際精密6月營收來到1.44億元的歷史新高，主要受惠家電及咖啡機客戶持續追加訂單及車用產品新客戶出貨成長。今年以來，膠囊咖啡機的出貨暢旺，過去只提供氣汞，現在有水泵，今年上半年出貨達150萬顆，遠優於去年同期的50萬顆。

第3季為咖啡機出貨旺季，膠囊咖啡機在家用的滲透率提升下，整體需求動能可望延續到明年。此外，科際精密家電產品還有製冰機、智能馬桶及掃地機器人等，智能馬桶使用氣汞，現階段進行認證，預計第4季通過後明年開始出貨。掃地機器人水泵用在拖地功能，第4季通過認證後，目標市場鎖定在大陸，有望成為未來在家電的動能。

醫療產品有血壓計零件產品及監護儀，去年因疫情帶動監護儀銷售增加，但疫情減緩出貨動能下降，近期因部分地區疫情復發，客戶又有拉貨情況；而血壓計6月出貨也大增，是推升單月營收創高的助力之一，法人估計今年醫療產品與去年持平。新產品霧化器還在認證，預計第4季通過後明年出貨，單價較高，對整體毛利率有提升作用。

車用今年占整體營收比重2成，上半年營收比去年同期增加0.5億元。去年下半年模組型產品加入，提升營收動能，主要出貨給大眾等合資品牌，今年又有新客戶加入，車用營收可望持續攀升。