華擎(3515)股價近期在5日線附近盤整，盤中拉高就有調節賣壓，造成股價盤中屢屢挑戰月線但收盤無功而返。華擎8月宣布推出全新採用AMD最新的7奈米製程與AMD RDNA 2架構AMD Radeon RX 6600 XT圖形處理器的顯示卡系列，涵蓋Phantom Gaming與Challenger產品線，皆支援DirectX 12 Ultimate、硬體加速光線追蹤功能、HDM 2.1與PCI Express 4.0匯流排等多樣最新標準，並搭配高速8GB GDDR6顯示記憶體。

華擎也推出了特別的AMD Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8GB顯示卡，同樣導入最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構，並且配備獨特的單風扇Challenger ITX散熱器，搭配能提供大風量的大尺寸自家Striped Axial Fan條紋軸流扇，以及可最大化導熱接觸面積的Ultra-fit Heatpipe超貼合熱導管，在小體積之下也能提供良好的散熱效果，更別說同樣採用Supper Alloy Graphics Card料件讓顯示卡在長時間運作下更穩定。以小體積同時提供眾多實用功能，讓華擎AMD Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8GB顯示卡成為小型系統愛好者的優質選擇。

華擎上半年稅後盈餘12.95億元，EPS達10.74元；其中，第二季稅後盈餘達7.95億元，較首季增59%，年增率達1.4倍，再度刷新歷史紀錄，EPS達6.6元。該公司上半年因板卡、伺服器與IPC銷售同步升溫，使業績創高。