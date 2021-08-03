台灣高鐵(2633)因應疫情降級後旅運需求，自8月6日起針對旅客平日通勤及周末返鄉時段加開班次，由現行每周556班增加至629班，總計增開73班次列車（南下28班、北上45班），以加強服務旅客，各加開車次自8月5日凌晨零時起同步開放購票。

台灣高鐵指出，8月6日起增開車次時段，平日（周一至周四）主要在晨間、傍晚通勤時段，共增加55班；此外，周五除通勤時段增班外，更特別針對周末返鄉旅客再增開，共18班次。相關規畫除為進一步提升服務品質並滿足旅運需求外，配合疫情指揮中心規定，各車次列車將維持乘載率在7成以下並採全車對號座防疫指引。

由於5月本土疫情升溫，加上防疫三級警戒，高鐵5、6月營收快速下滑，6月降至4.01億元，相較今年4月時的營收高峰37.99億元明顯下降，在8月逐漸恢復增班將帶動旅運量增加下，預期6月營收將會是谷底，第3季起逐步回升。