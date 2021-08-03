台中市建設局正進行「國光路地下道」填平工程進度超前，積極縫合都市景觀、優化交通品質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

配合鐵路高架捷運化，台中市府建設局啟動5處地下道填平工程，2019年至今已完成4座，第5座橫跨西、南兩區的「國光路地下道」也將於今年底完工通車。市長盧秀燕3日表示，以往常見地下道淹水時，造成車輛無法通行，地下道填平再搭配雨水下水道及寬頻管道建置，提升整體區域發展與生活品質。

建設局長陳大田今日在市政會議報告五處地下道施作進度，目前完成四處，還有一處國光地下道，工程與多局處業務一併施作，包含汙水下水道、交通號誌改善、綠帶串連等，建設局長設計階段、工程施作、完工效益等，積極縫合都市景觀、優化交通品質。

市府配合鐵路高架捷運化，建設局啟動5處地下道填平工程，2019年至今已完成4座，包括圓環北路、太原路、建成路及五權路共4處地下道，目前進行「國光路地下道」今年底完工通車。

陳大田說，積極縫合都市景觀、優化交通品質，第5座橫跨西、南兩區的「國光路地下道」填平工程進度超前，提早進行第2階段施工，從4月27日至9月23日全面封閉地下道及建國南北路，施工區域周邊僅留設通道供住戶正常通行。

市長盧秀燕表示，台中連日來下起豪大雨，填平的地下道排水順利，5處地下道填平作業，已完成4座，目前進行第5座，建設局沒有本位主義，而是與各單位一起攜手合作，完善區域路網，同時銜接鐵路高架下方綠廊帶，再搭配雨水下水道及寬頻管道建置，提升整體區域發展與生活品質。