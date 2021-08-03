新北新聞局長蔣志薇（右二前）表示，「新北協拍中心」業務７月起移交給新聞局。（陳慰慈攝）

上月27日起警戒降級，影視劇組陸續復工取景拍好戲，北市協助影視拍攝與發展中心（新北協拍中心）力邀資深電影人姚經玉出席「新北協拍劇光燈線上講座」，以《電影圈的另類海歸派-從國際發行談國片願景》為主題，暢談國際選片、國片海外參展、國片行銷與監製等實務經驗，帶大家一窺國片製作與行銷背後的秘辛。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北協拍中心於2011年成立，致力提供完善便利的影視製作環境，近年也協助了《刻在你心底的名字》、《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》等優質影視作品的拍攝，今年7月業務移轉至新聞局後，將結合城市行銷的理念，持續向國內、外推廣新北市的自然美景與人文歷史，達到提升城市品牌形象與帶動地方發展的目標。

蔣志薇強調，儘管日前疫情嚴峻，新北協拍中心仍努力將新北市多年來與資深影視專業人員交流的豐富經驗，透過多元方式提供給對影劇相關工作有興趣的民眾或業界人士。

這次推出的線上講座，由從事電影協拍相關工作長達15年的新北協拍中心經理董育麟擔任講座主持人，與擁有參與國際影展數10年經驗且任職於海鵬影業的總經理姚經玉，就國際選片經驗分享、國海外銷售與參展、觀眾口味及創作上的取捨、協拍對製作面的角色與互惠等議題展開對話。

線上講座內容將於3日、5日及7日在「新北協拍中心」臉書專頁上線。