首先在印度出現的Delta變種病毒現已傳播到80多個國家，並迅速成為新冠肺炎的主要變種病毒株，在英國等地，Delta變種病毒已經取代了高傳染性的Alpha病毒。Delta迅速傳播迫使各國政府得重新改變計劃，例如，英國推遲了重新開放的計劃、以色列恢復了要求居民在室內戴口罩的規定，且以色列有將近60%的人口已經全面接種了疫苗，而在美國，像洛杉磯建議即使接種過疫苗的人在室內也要戴口罩，世界衛生組織也敦促每個人得繼續戴口罩。

最新的研究表示，Delta變種病毒對未接種疫苗的人構成了最大的威脅，美國估計有26.1%的病例是由Delta變種病毒所引起的，而它的流行率會每兩周指數上升。這種威脅在全球更為嚴重，全世界只有23.4%的人至少接種了一劑的COVID-19疫苗，其中大多數人居住在富裕國家，在低收入國家，只有不到1%的人注射過。

隨著Delta變種病毒在全球傳播鏈中漸漸佔據地位，研究人員目前對於該病毒的了解如下：

（一）Delta變種病毒非常容易傳播

英國劍橋免疫治療和傳染病研究所的病毒學家拉文德拉·古普塔說：「雖然Alpha病毒的傳染性比最初的病毒版本高50%左右，但Delta病毒早已超越了這基準。」英國衛生機構英格蘭公共衛生的數據顯示，Delta病毒的傳染性可能比Alpha病毒還要高60%左右。

加州大學洛杉磯分校的流行病學家兼美國傳染病協會發言人拉維娜·庫拉爾說：「這非常令人擔憂，在不知情的情況下感染Delta病毒的人可能一次就會將病毒傳染給七到八個人。」

（二）Delta變種病毒會避開人體部分免疫系統

Delta病毒具有Alpha病毒所具有的所有傳播優勢，它甚至能避開免疫系統的某些部分。古普塔和他的同事在6月22日發表的一項初步研究中報告說：「康復和接種過疫苗民眾的抗體在阻止Delta方面不如對抗最初版本病毒有效。」且當研究小組分析4月份在印度一家醫院接種過阿斯利康疫苗的醫護人員中發現，居然大多數人都已經感染了Delta病毒，這跡象表示，該病毒更有可能感染一些接種過疫苗的人，這在醫學上被稱為突破性感染。

不過總體來說疫苗還是仍然起作用的，儘管存在突破性感染的威脅，但迄今為止，疫苗在保護人們免受COVID-19影響方面還是有顯著效果。

（三）觀察並等待下一個變種的出現

Delta病毒不會是新冠肺炎流行期間出現的最後一個病毒株，雖然疫苗目前仍然可以保護人們，但隨著病毒在未接種疫苗的人群中傳播，若出現一種能降低疫苗效力的變種病毒株也無可避免。

世界衛生組織譚德塞在6月25日的新聞發佈會上說：「隨著冠狀病毒的傳播，變種將繼續出現。」病毒會進化，但我們可以通過阻止傳播來防止變異的出現，只要防止病毒繼續傳播下去就能大大降低病毒再次變種的情形。

自2019年底新冠疫情爆發開始，人類的生活方式已大大改變，在我們以為情況看似變好的時候，面臨而來的又是一項又一項的挑戰，原本以為對抗新冠病毒的路快走到盡頭，但現在卻還是看不到任何終點，人們在這條路上只能一同攜手面對，期望未來的世界有一天能恢復以往的平靜。

圖片來源：CHARLIE RIEDEL/AP IMAGES

資料來源：Erin Garcia de Jesús(JULY 2 2021).What experts know so far about the delta variant. Sciencenews