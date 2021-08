首先在印度出現的Delta變種病毒現已傳播到80多個國家,並迅速成為新冠肺炎的主要變種病毒株,在英國等地,Delta變種病毒已經取代了高傳染性的Alpha病毒。Delta迅速傳播迫使各國政府得重新改變計劃,例如,英國推遲了重新開放的計劃、以色列恢復了要求居民在室內戴口罩的規定,且以色列有將近60%的人口已經全面接種了疫苗,而在美國,像洛杉磯建議即使接種過疫苗的人在室內也要戴口罩,世界衛生組織也敦促每個人得繼續戴口罩。

最新的研究表示,Delta變種病毒對未接種疫苗的人構成了最大的威脅,美國估計有26.1%的病例是由Delta變種病毒所引起的,而它的流行率會每兩周指數上升。這種威脅在全球更為嚴重,全世界只有23.4%的人至少接種了一劑的COVID-19疫苗,其中大多數人居住在富裕國家,在低收入國家,只有不到1%的人注射過。

隨著Delta變種病毒在全球傳播鏈中漸漸佔據地位,研究人員目前對於該病毒的了解如下:

(一)Delta變種病毒非常容易傳播

英國劍橋免疫治療和傳染病研究所的病毒學家拉文德拉·古普塔說:「雖然Alpha病毒的傳染性比最初的病毒版本高50%左右,但Delta病毒早已超越了這基準。」英國衛生機構英格蘭公共衛生的數據顯示,Delta病毒的傳染性可能比Alpha病毒還要高60%左右。

加州大學洛杉磯分校的流行病學家兼美國傳染病協會發言人拉維娜·庫拉爾說:「這非常令人擔憂,在不知情的情況下感染Delta病毒的人可能一次就會將病毒傳染給七到八個人。」

(二)Delta變種病毒會避開人體部分免疫系統

Delta病毒具有Alpha病毒所具有的所有傳播優勢,它甚至能避開免疫系統的某些部分。古普塔和他的同事在6月22日發表的一項初步研究中報告說:「康復和接種過疫苗民眾的抗體在阻止Delta方面不如對抗最初版本病毒有效。」且當研究小組分析4月份在印度一家醫院接種過阿斯利康疫苗的醫護人員中發現,居然大多數人都已經感染了Delta病毒,這跡象表示,該病毒更有可能感染一些接種過疫苗的人,這在醫學上被稱為突破性感染。

不過總體來說疫苗還是仍然起作用的,儘管存在突破性感染的威脅,但迄今為止,疫苗在保護人們免受COVID-19影響方面還是有顯著效果。

(三)觀察並等待下一個變種的出現

Delta病毒不會是新冠肺炎流行期間出現的最後一個病毒株,雖然疫苗目前仍然可以保護人們,但隨著病毒在未接種疫苗的人群中傳播,若出現一種能降低疫苗效力的變種病毒株也無可避免。

世界衛生組織譚德塞在6月25日的新聞發佈會上說:「隨著冠狀病毒的傳播,變種將繼續出現。」病毒會進化,但我們可以通過阻止傳播來防止變異的出現,只要防止病毒繼續傳播下去就能大大降低病毒再次變種的情形。

自2019年底新冠疫情爆發開始,人類的生活方式已大大改變,在我們以為情況看似變好的時候,面臨而來的又是一項又一項的挑戰,原本以為對抗新冠病毒的路快走到盡頭,但現在卻還是看不到任何終點,人們在這條路上只能一同攜手面對,期望未來的世界有一天能恢復以往的平靜。

圖片來源:CHARLIE RIEDEL/AP IMAGES

資料來源:Erin Garcia de Jesús(JULY 2 2021).What experts know so far about the delta variant. Sciencenews