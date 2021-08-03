台中市警察局刑事警察大隊偵查第四隊在38歲李姓及40歲許姓兩名藥頭使用車輛及住處搜索查扣含第三、四級毒品咖啡包1023包、第三級毒品愷他命54包等贓證物。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

警方除查獲毒品，也搜出一疊玻璃片及一部手動砂輪機，犯嫌聲稱是要自行打磨玻璃製作K盤配件，並舉辦活動贈送給購買毒品的買家，藉以提升業績及顧客滿意度。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

毒販販毒拼經濟也仿百貨賣場打戰品戰嗎？台中市警察局刑事警察大隊偵查第四隊一月間接獲線報，逮捕涉嫌販毒的38歲李姓及40歲許姓兩名藥頭在其住處除查獲毒品、竟搜出一疊玻璃片及一部手動砂輪機，犯嫌到案後指稱原本打算自行打磨玻璃製作K盤配件，並舉辦活動贈送給購買毒品的買家，藉以提升業績及顧客滿意度；全案經台中地方檢察署檢察官偵結近日以違反毒品危害防制條例將兩嫌起訴。

根據警方調查，李嫌與許嫌兩人分別負責販毒集團中進貨、送貨、收帳等工作，主要由上游不知名犯嫌透過微信與「客人」聯繫交易，接獲「訂單」後，再以Facetime通知「司機」駕駛租賃車輛外送交貨，為了加快毒品補貨速度，負責管理毒品總量的李嫌還會親自以「行動餐車」的模式將分裝好的毒品現地送交負責外送的許嫌。

該案經線人檢舉，台中市警察局刑事警察大隊偵查第四隊報請檢方指揮偵察，終於逮捕涉嫌販毒的李男與許男，除在使用車輛及住處搜索查扣含第三、四級毒品咖啡包1023包（毛重6374公克）、第三級毒品愷他命54包（毛重151.5公克）、現金新台幣13萬餘元、磅秤、帳冊、毒品存量卡及工作手機等贓證物外，現場還發現有一疊玻璃片及一部手動砂輪機。

到案犯嫌向警方供稱原本打算自行打磨玻璃製作K盤配件，並舉辦活動贈送給購買毒品的買家，藉以提升業績及顧客滿意度，不料還沒開始就讓警方查獲，讓人不禁莞爾「後疫情時代」連販毒一行都競爭激烈。

全案經台中地方檢察署檢察官偵結後，近日也以違反毒品危害防制條例第9條第3項之販賣混合第三、四級毒品罪嫌將李男與許男起訴。台中市刑大表示，毒品咖啡包成分繁雜，混入數種毒品可能導致身體嚴重不良反應，嚴重甚至可能導致死亡，除呼籲家長多加留意孩子動態，如家中發現來源、包裝不明的咖啡及茶包，均需多加留意，適當介入與關懷，警方將持續針對毒品案件刨根溯源，推展斷絕供給之緝毒工作。

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