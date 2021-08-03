「有些人看起來很健康，保護力卻很差？」營養師高敏敏表示，保護力下降時，身體會發出警訊，最常見的就是腸胃不舒服，其他還包括過敏、疲勞易累、皮膚敏感、易感冒及莫名發熱等，建議多攝取優質蛋白、優酪乳、優格及新鮮蔬果，養出防護金鐘罩。

高敏敏日前於臉書粉專《高敏敏 營養師》指出，當身體保護力下降時，會出6大症狀，且都是現代人很常發生的身體狀況，包括腸胃不舒服、過敏、疲勞易累、皮膚敏感、易感冒及莫名發熱。

高敏敏表示，有些人看起來很健康，但身體的防護力卻很差，並分享6大症狀及3大飲食原則，教大家養出防護金鐘罩。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏說，第一，腸胃不舒服時，通常會有便秘、常拉肚子及脹氣等症狀，由於腸道是人體的第二個大腦，決定人體70%的保護力。第二，過敏時，通常會有眼睛癢、鼻子癢、打噴嚏及咳嗽等，當保護力下降，對於外來刺激就容易發生過敏反應。

第三，疲勞易累，高敏敏表示，長期慢性疲勞也會影響身體保護力，相互影響形成惡性循環；第四，皮膚敏感，皮膚是人體最外層的器官，保護力下降會使皮膚抵禦外來刺激的能力減弱，進而導致皮膚癢、起疹子，甚至是皮膚發炎。

第五，易感冒，高敏敏解釋，保護力下降時，易遭受細菌、病毒入侵，就會造成感冒症狀，咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛及流鼻水等。第六，莫名發熱，身體發熱但又沒有發燒，代表身體可能正在發炎狀態，且會不斷消耗身體能量，以至於沒有足夠保護力應戰。

高敏敏建議，每餐攝取一掌心優質蛋白，優先選擇蛋、豆製品、魚、低脂肉及海鮮等，避免食用加工肉品；除此之外，每天1杯200ml優酪乳或優格，其中的好菌就能培養出好的腸道環境，使腸道屏障更完整、更能幫助抵抗病原體入侵。

另外，高敏敏說，吃新鮮蔬果可增加維他命C，讓發炎介質減少、強化免疫細胞，增強保護力，她也提醒，平常就要注重營養素的攝取，不是等細菌病毒來攻擊時才吃。