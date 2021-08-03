美國加州大學聖地亞哥分校的研究人員創造了一種超音波貼片，可以測量體內深度達14公分的血管血流。彈性貼片可以貼在皮膚上，可以幫助臨床醫師監測和診斷各種情況，包括可能導致血管梗塞的阻塞。該貼片包含一組超音波轉換器，可以測量其正下方血管中的血流量，並且還可以控制超音波音束來評估附近的血管，但不能直接評估下方的血管。

監測特定血管的血流可以幫助臨床醫生診斷各種心血管疾病。例如，測量頸動脈血流的變化可以顯示受測者是否有中風的風險，並有助於在中風發生之前開始治療。然而，當前準確測量血流的技術可能不方便、具有侵入性，需要合格的技術人員使用超音波探頭來檢查目標血管。

這個貼片被認為是一個更方便的替代品。參與該研究的研究人員 Sai Zhou 表示：「只要把它貼在皮膚上，然後讀取訊號。它不依賴於操作員，不會給技術人員、臨床醫師或患者帶來額外的工作或負擔，未來患者可以穿著這樣的衣服來進行即時護理或連續在家中監測。」

這個靈活的設備包含一個 12 x 12 網格的微型超音波轉換器，嵌入在一個彈性聚合物中。可以控制感測器一起啟動，使研究人員能夠研究皮膚下深度達14公分的血管。在另一種模式下，轉換器將在不同時間啟動，導致超音波束被轉向，這允許用戶檢查不直接位於貼片下方的血管。

參與該研究的另一位研究員Muyang Lin表示：「利用相位陣列 (Phased array)技術，我們可以按照我們想要的方式操縱超音波音束，這為我們的設備提供了多種功能─以高分辨率監測中央器官和血流。僅使用一個感測器是不可能做到的。」

到目前為止，研究人員已經對該貼片進行了測試，並表示它與商用超音波設備一樣準確。目前，該設備被拴在提供電源的電線上，但研究團隊希望在未來開發出無線的監測版本。