財政部今日下午將公布5、6月期統一發票千萬特別獎以及200萬元特獎中獎清冊。據知，千萬特別獎的中獎號碼為「51118051」中獎張數12張；200萬元特獎中獎號碼「37385202」，中獎張數同樣12張。

而連鎖零售通路也已經先公布5、6月期統一發票的中獎情形統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；一人在新北市永和區永騰門市購買100元的民生用品；一人於台北市內湖區東湖門市購買90元的民生用品；一人則在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買共65元的飯糰、飲料。

全家便利商店開出1組特別獎1000萬元，消費者於蘆洲新民愛店，花費不到百元幸運中獎。特獎200萬元開出1組，消費者於基隆暖東店購買Lets café 飲品，使用全家點數加價購兌換，只花費9元即獲獎。

全聯統一發票開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出的門市為基隆源遠，消費者花費35元購買OFFCOFFEE冰拿鐵，即中了1000萬特別獎。

而200萬特獎開出門市為左營文康，消費者花費158元購買奇異果，就被幸運神眷顧。

此外，財政部也公布3、4月期未領發票，目前1000萬特別獎中獎號碼「59518250」僅剩下4張尚未兌領；而200萬元特獎中獎號碼「81016847」則剩下7張未兌領。

也提醒中獎的民眾，3、4月期統一發票兌領期限到9月6日止，要把握時間趕快兌領，別與獎金錯過了喔！